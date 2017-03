Kijk live mee naar de persconferentie van Hans Alders

De persconferentie van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders over de contourlijn en de 1800 schadeclaims is live volgen bij RTV Noord.

De stream begint om 13:00 vrijdagmiddag en is te bekijken in de app, op de site en de Facebookpagina van RTV Noord.De persconferentie gaat over 1800 schadeclaims en een compensatieregeling voor mensen buiten de contourlijn. Vrijdagochtend werd bekend dat de NCG de verantwoordelijkheid overneemt van de NAM in de schade-afwikkeling. Daarover worden ook uitspraken verwacht.De stream begint om 13:00 in het onderstaande venster.