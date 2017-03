'Ale doagen fit', nieuwe serie op TV Noord

RTV Noord start dit najaar met een nieuwe serie: 'Ale doagen fit'.

In 'Ale doagen fit' gaat een panel van Groningers allerlei sporten en manieren van bewegen uitproberen. Mensen die graag meer willen bewegen of wel eens een nieuwe sport willen uitproberen kunnen zich voor deze serie aanmelden.Het gaat niet om fanatiek sporten of afvallen, maar om plezier hebben en je fitter voelen. Iedereen kan zich voor het programma aanmelden, mensen met of zonder overgewicht, van oud tot jong, fit of minder fit.De provincie Groningen vindt het belangrijk dat Groningers meer gaan bewegen en subsidieert daarom de serie. Dit doen zij samen met HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands) dat zich inzet voor gezond en actief ouder worden.Hier kan je je aanmelden: