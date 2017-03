Wedstrijdspanning is terug bij doelman Oranje Nassau

Alex van Stralendorff staat zaterdag sinds lange tijd weer onder de lat bij Oranje Nassau. De doelman heeft een schorsing van ruim vier maanden achter de rug. De periode waarin hij niet speelde was moeilijk. 'Het vreet aan je dat je niks kunt doen voor de ploeg.'

Op 12 november speelt Oranje Nassau uit tegen Nijkerk. Spits Bas Ent loopt in duel met Van Stralendorff een dubbele beenbreuk op. De keeper kan zich het fatale moment moeiteloos voor de geest halen. 'Ik zette mijn sliding in en op het moment dat we vlak bij elkaar waren tikt hij net voordat we contact de bal opzij. Hij zet zijn standbeen neer en toen was het leed geschied.' vertelt hij na de training van donderdag. Van Stralendorff krijgt de rode kaart en loopt geschrokken van het veld.De schorsing die volgt is ongekend hoog voor een amateurvoetballer. 'Uiteindelijk is de zaak bij de tuchtcommissie terecht gekomen. Er werd me eerst een schorsing van vier wedstrijden opgelegd. Maar door de ernst van de zaak is daar drie maanden bij gekomen. Zo staat het in de reglementen. Ik vind het nog altijd te zwaar bestraft, want er was absoluut geen opzet in het spel.'Van Stralendorff heeft regelmatig contact met Ent gehad via Whatsapp en ook een keer telefonisch. 'Er vielen wel stiltes in dat gesprek. Het is natuurlijk ook geen normaal gesprek. Op sommige momenten wist ik niet wat ik moest zeggen. Ik kon niet meer doen dan m'n excuses aanbieden.'Zaterdag speelt Oranje Nassau thuis tegen Staphorst. 'Het voelt heerlijk dat die wedstrijdspanning weer terug is. Ik ben heel erg gebrand en super gemotiveerd. Je wilt deel uit maken van het team. Je wilt gewoon spelen, altijd' blikt hij vooruit.