Kamp ziet uit naar schaderegeling zonder NAM

Minister Henk Kamp van Economische Zaken zou het goed vinden als de NAM 'een stap terugzet en niet meer voor de mensen in beeld is voor de afhandeling van de schade' die door aardbevingen is aangericht.

Kamp reageerde op het nieuws dat de NAM de afhandeling van aardbevingsschade voortaan overlaat aan de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders.Kamp wilde niet bevestigen dat Alders inderdaad verantwoordelijk wordt voor de schadeafhandeling. Maar het was voor hem duidelijk dat 'tussen de NAM en degene die schade heeft iets moest gaan veranderen', zei hij vrijdagochtend.'Het is heel slecht voor iemand die schade heeft om bij dat grote bedrijf terecht te moeten, een bedrijf dat er ook niet op ingericht is om dat goed af te handelen. Dus we zijn al aantal maanden bezig dat te veranderen', aldus Kamp.Hij wees erop dat de overheid de zeggenschap over de schadeafhandeling de afgelopen jaren al naar zich toe had getrokken. Eerst werd het Centrum Veilig Wonen ermee belast, waar de NAM nog een flinke vinger in de pap hield. 'Nu is het ook mogelijk om de NAM zich helemaal te laten terugtrekken.'De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde donderdag al dat er bij de afhandeling geen ruimte zou moeten zijn voor bemoeienis van de NAM.