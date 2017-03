Nieuwe schadeprocedure begint 1 juli (update)

Er komt per 1 juli een nieuw schadeprotocol en een onafhankelijke commissie die de nieuwe schades gaat beoordelen. Het is nog niet bekend wie in die commissie plaatsneemt.

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders gaat het nieuwe protocol inrichten. Hij noemt het een 'fundamentele stap op weg naar herstel van vertrouwen.'Alders wil beginnen met een schone lei. Alle kleine schades in het bevingsgebied worden in het nieuwe protocol in elk geval direct hersteld, zonder extra onderzoek. Daarnaast kunnen de 8000 gedupeerden met eenzijdig afgesloten en openstaande schademeldingen vanaf 1 juli opnieuw starten aan een schadeprocedure.Alle 1600 schademeldingen aan huizen net buiten het bevingsgebied zijn zoals RTV Noord eerde meldde, afgewezen. Bij de woningen werden tijdens onderzoek in totaal 34.000 schades aangetroffen maar die zijn volgens het Centrum Veilig Wonen niet het gevolg van gaswinning. De scheuren en andere schades zouden het gevolg zijn van ondere andere verzakkende funderingen en muren.De NAM stort het geld voor de bouwvouchers in een apart fonds. Daarbij komt 50 miljoen extra voor grotere schadegevallen.Schadegevallen die zijn geconstateerd voor vandaag, vrijdag 31 maart om 12.00, blijven onder het oude regiem vallen.Mensen binnen én buiten het officiële gebied met C-schade krijgen een voucher van 1500,- euro waarmee een aannemer kan worden betaald. In totaal komen ruim 17.500 adressen in aanmerking voor dit aanbod. De NCG benadrukt dat de voucher geen erkenning van aardbevingsschade is maar een gebaar. Gedupeerden die dat niet accepteren kunnen de procedure volgen en naar de arbiter gaan.Bewoners met nog niet afgehandelde A- of B-schade krijgen altijd een aanbod voor herstel of uitkering van het schadebedrag.Met deze vergoeding hoopt men voor de kleinere gevallen schoon schip te maken voordat het nieuwe protocol ingaat. Adressen waar de compensatie voor schade al is uitgekeerd of hersteld, komen niet in aanmerking voor de vergoeding.Nieuwe gevallen die nu worden geregistreerd worden nader geïnformeerd zodra er meer bekend is over de nieuwe procedure vanaf 1 juli.Het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) gaat de komende tijd vijf inloopavonden in vijf gemeenten houden. Ook gaat het informatie geven over hoe de schade-afhandelingsprocedure verder verloopt als men behoefte heeft aan een second opinion, of de stap erna bij de arbiter.