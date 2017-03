Stad wil betere bescherming groen bij bouwprojecten

(Foto: Flickr / RichardBH)

De gemeente Groningen begint een groencompensatiefonds. Overheden en ontwikkelaars van bouwprojecten waar meer groen verloren gaat dan ervoor terug komt moeten geld storten in het fonds.

De Stad gaat het geld gebruiken om andere projecten groener te maken. Nu is er ook al een compensatieplicht maar die levert volgens de gemeente niet altijd genoeg aanplant op.



Belangrijk voor de stad

Wethouder Mattias Gijsbertsen vindt een nieuw groencompensatiefonds belangrijk voor de stad: 'Bomen en groen leveren een grote bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de stad en de gezondheid van stadjers. Tegelijkertijd is de stad altijd in beweging: elke dag wordt gebouwd aan woningen en infrastructuur.'



Groen compenseren

Daarbij gaat soms ook groen verloren volgens de wethouder: 'Wij willen dat al dat groen gecompenseerd wordt op dezelfde plek of desnoods elders in de stad. Daarom starten we met het groencompensatiefonds.'



Niet voor inwoners stad

De regeling geldt niet voor de inwoners van de stad. Zij moeten wel een vergunning aanvragen voor het kappen van een boom in hun tuin, maar hoeven deze vervolgens niet te compenseren.



De nieuwe regeling gaat per 1 september in.

Door: RTV Noord Correctie melden