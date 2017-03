Jozias van Aartsen waarnemend commissaris van de koning in Drenthe

Jozias van Aartsen (VVD) wordt waarnemend commissaris van de koning in Drenthe. Dat heeft de ministerraad vrijdagmiddag besloten.

Van Aartsen volgt Jacques Tichelaar op vanaf 19 april tot het einde van dit jaar. Daarna wordt een nieuwe commissaris benoemd. Van Aartsen was 27 maart 2008 tot 1 maart 2017 burgemeester van Den Haag.Zijn voorganger Jacques Tichelaar stapte 1 maart op als commissaris van de koning, omdat de Drentse Staten geen vertrouwen meer in hem hadden. Tichelaar (PvdA) kwam in opspraak door onderzoek van Dagblad van het Noorden en de Volkskrant. De kranten toonden aan dat Tichelaar bij de verbouwing van Huize Tetrode zijn schoonzus inschakelde. En dat is in strijd met de integriteitscode waaraan hij als commissaris is gebonden.Op 10 maart is hem eervol ontslag verleend. Tichelaar was sinds 1 mei 2009 commissaris van de koning in Drenthe.