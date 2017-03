Memisevic maakt zijn opwachting tegen AZ

Samir Memisevic keert na een schorsing terug in het basiselftal bij FC Groningen voor het duel met AZ. De verdediger neemt de plek in van Yoëll van Nieff, die niet geheel fit is.

Verder sleutelt trainer Ernest Faber niet aan zijn elftal.Tom van Weert is geblesseerd. Kasper Larsen verliet vrijdag vroegtijdig de training en lijkt ook niet fit voor het treffen met de Alkmaarders. Bryan Linssen is geschorst.FC Groningen won eerder dit seizoen met 2-0 in het Noordlease Stadion door goals van Linssen en Van Weert.De reeks wedstrijden zonder zege duurt al ruim twee maanden voor de FC. Negen duels op rij werd er niet gewonnen.AZ proefde twee weken geleden weer het zoet van een overwinning. Na vijf wedstrijden zonder winst wonnen de Alkmaarders van ADO Den Haag: 4-0. AZ staat vijfde.De laatste winst van de FC in Alkmaar was in 2013. Andraž Kirm maakte de enige treffer in Alkmaar.AZ-FC Groningen is zaterdag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 18.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Jan Veenhof. Vanuit het stadion doet Henk Elderman verslag.Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. AZ-FC Groningen begint zaterdag om 18.30 uur.