Overleg bond met Ziegler Brandweertechniek mislukt

Het overleg tussen de FNV en Ziegler Brandweertechniek in Winschoten heeft niets opgeleverd. 'Het overleg is gestrand op het vasthouden aan het verhuizen van werk naar Kroatië', zegt bestuurder Bart Plaatje van de FNV. 'De directie houdt vast aan haar eigen plan waarmee geen geld verdiend kan worden. En voor alle andere plannen waarmee wel geld kan worden verdiend staan ze niet open&#

39;.Ziegler kondigde vorige maand aan bijna twintig personeelsleden te laten afvloeien omdat een deel van het werk wordt overgeheveld naar de vestiging in Kroatië. Bond en OR zijn daar fel tegen. De ondernemingsraad heeft een extern deskundige onderzoek laten doen naar de plannen. Die oordeelde dat de verhuizing niet of nauwelijks voordeel oplevert. De OR en de FNV eisen daarom dat er andere scenario's uitgewerkt worden om de winstgevendheid op peil te houden of te verbeteren. Ook zou de directie een werkgelegenheidsgarantie tot 2021 moeten geven.'Wij hebben een paar sigaren uit eigen doos aangeboden gekregen', vindt Plaatje. 'Ik kon er niks mee'. Hij doelt op een aanbod om ontslagen medewerkers een outplacementtraject te geven. Verder zou de directie alleen bereid zijn om een werkgelegenheidsgarantie te geven tot 1 januari 2020. Daarna zou het aantal banen afhangen van de orderportefeuille. Die zou dan minstens 17 miljoen euro per jaar moeten zijn om meer ontslagen te voorkomen. Maandag is er een actievergadering van het personeel. Bij Ziegler werken 75 mensen. Voor Plaatje het moment om te inventariseren welke actiemiddelen kunnen worden ingezet.Directeur Marjolein Zwols van Ziegler zegt 'nog niet klaar te zijn' met het overleg met de bond. Ze slaat wel een piketpaal: 'als zij niet willen zakken met de eisen komt er geen akkoord'. Dat lijkt de bond niet van plan te zijn. Plaatje: 'Mensen willen een baangarantie. Er is geen werk meer in Winschoten, dus iedereen die een baan heeft, wil hem houden'.Over het onderzoek door de OR-deskundige zegt Zwols dat 'feitelijk onjuist' te vinden. Ze geeft aan dat de eisen van de bond dubbel zoveel kosten als het bedrijf kan betalen. 'Geld dat er niet is, kan ik niet geven', aldus Zwols.Intussen is de OR van plan een gerechtelijke procedure tegen de aangekondigde reorganisatie aan te spannen bij Ondernemingskamer.