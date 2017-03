NAM staat achter aanpak NCG

'Wij staan achter deze stap waardoor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de regie gaat voeren over schadeafhandeling en -beoordeling. Hierdoor wordt de efficiëntie en de snelheid verhoogd', aldus directeur van de NAM Gerald Schotman.

Schotman: 'Dit is in het belang van alle betrokkenen en geeft ruimte voor perspectief. De NAM staat nu op afstand.'Uiterlijk 1 juli treedt een nieuw schadeprotocol van de NCG in werking en wordt een nieuwe wijze van schadeafhandeling van kracht.