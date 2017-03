Column: Mijn moeder ontmoet een engel

'Bent u bang voor honden?' Mijn moeder knikt zonder haar ogen af te halen van het gluiperige mormel bij haar voeten. We zitten op een bankje in het winkelcentrum te genieten van de voorjaarszon. Een vrouw is naast ons komen zitten, haar hond scharrelt met zijn neus op de grond om ons heen.

Tachtig jaar geleden heeft een zekere Pukkie in mijn moeders kuit gehapt toen ze langs zijn erf fietste en sindsdien wantrouwt ze zelfs de meest goedhartige lobbessen. Ook van dit vriendelijke kooikerhondje moet ze niks hebben. Ze trekt haar voeten op als hij in haar buurt komt.De vrouw roept hem, hij sjokt naar haar toe en legt z'n kop op haar knie. Ze aait hem en zegt: 'Deze hond is mijn beschermengel.' Het klinkt constaterend en verwonderd tegelijk. Mijn moeders blik is een en al scepsis.'Hoezo een beschermengel?' wil ze toch weten.De vrouw vertelt dat haar hartproblemen een keer opspeelden tijdens een wandeling in het bos.'Mijn hart kreeg te weinig zuurstof en ik raakte bewusteloos. Dus daar lag ik voor Pampus, urenlang. Later hoorde ik dat voorbijgangers die me wilden helpen niet in mijn buurt konden komen. De hond liet niemand toe. Hij was boven op me gaan liggen en ging als een duivel tekeer tegen iedereen die dat probeerde, ook tegen de ambulancebroeders.''En hoe is het afgelopen?', vraagt mijn moeder.'Uiteindelijk kwam mijn buurman toevallig langs. Hij kende de hond en wist ook zijn naam. Aan hem durfde de hond mij wel toe te vertrouwen. Toen kon ik in de ambulance. In het ziekenhuis zeiden ze dat ik geluk had gehad dat de hond me warm had gehouden, anders was ik onderkoeld geraakt.'We knikken en bekijken de engel nog eens goed. Hij is ondertussen aan mijn moeders voeten gaan liggen en kijkt waakzaam rond. Ook deze gelegenheidsroedel moet beschermd worden tegen kwaadwillende passanten. Mijn moeder houdt haar voeten stil.'Hoe heet hij eigenlijk?', vraagt ze.'Hij heet River.'Uit de bosjes verderop verschijnt een rode kater. River komt overeind, maar volgt de kat alleen met zijn ogen.'Gelukkig kan hij goed opschieten met katten', zegt de vrouw. 'Toen hij een pup was, had ik ook een kat. Ze speelden altijd met z'n tweeën en het leukste spel was elkaar achterna jagen door het kattenluik. Dat ging goed tot de hond iets te groot werd. Op een keer liep hij door de kamer met het kattenluik om zijn middel.'Mijn moeder lacht zowaar een beetje.Met z'n allen zitten we nog een tijdje te soezen in de zon.'Zullen we verder?' stelt mijn moeder voor. We staan op, groeten de vrouw en mijn moeder draait zich nog even om.'Dag River.'