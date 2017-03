Nieuwe bisschop Groningen-Leeuwarden wordt zaterdag bekend

De nieuwe bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden wordt zaterdag bekendgemaakt. Er is daar sinds een jaar geen bisschop meer nadat Gerard de Korte in Den Bosch bisschop is geworden.

Kleinste bisdom van Nederland

Het bisdom Groningen-Leeuwarden is het kleinste van Nederland en één van de zeven bisdommen van ons land. De nieuwe bisschop is de vijfde van het bisdom Groningen-Leewarden. De eerste was Peter Nierman van 1956 tot 1969.



De leiding is nu in handen van diocesaan administrator Peter Wellen.



