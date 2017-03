Paas over benoeming Van Aartsen: 'Weten van elkaar hoe we heten'

Commissaris van de Koning René Paas is zeer benieuwd naar de kennismaking met Jozias van Aartsen, de vandaag benoemde waarnemend commissaris in de provincie Drenthe.

Gemoederen normaliseren

Paas hoopt dat Van Aartsen de gemoederen in Drenthe weer kan normaliseren. 'Ik denk dat ze in Drenthe behoefte hebben aan een waarnemer die een hele verstandige en ervaren bestuurder is. En wat treft het dan dat de burgemeester van Den Haag net met pensioen is', doelt hij op Van Aartsen. 'Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken.'



Kennismaking moet volgen

De commissaris van Groningen heeft overigens weinig in het verleden met Van Aartsen te maken gehad. Een kennismaking moet dan ook nog volgen. 'We zijn er de afgelopen jaren goed in geslaagd elkaar niet tegen te komen. We weten van elkaar hoe we heten, maar de kennismaking moet dan ook nog volgen. Dat zal niet lang op zich laten wachten.'



Opvolger van Tichelaar

Van Aartsen is in Drenthe benoemd als waarnemend commissaris, nadat Jacques Tichelaar onlangs opstapte wegens belangenverstrengeling. Hij had bemiddeld in een opdracht tussen de provincie Drenthe en zijn schoonzus.

Door: RTV Noord Correctie melden