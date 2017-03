Subsidie gevraagd voor noordelijke kerken

Voor veertien Groninger kerken heeft de eigenaar een subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het gevraagde geld is bedoeld voor onderhoudswerkzaamheden.

Eigenaar van de kerken is de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland. Naast subsidie voor de Groninger godshuizen vroeg de stichting ook geld voor kerken in Drenthe (11) en Friesland (19).Aan de subsidie zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de eigenaar hetzelfde bedrag inleggen als de subsidie. Het geld wordt over een periode van zes jaar verstrekt. Uiterlijk 1 september weet de stichting of alle aanvragen worden gehonoreerd.Het geld wordt onder andere besteed aan losse kerktorens, een mausoleum, een kerkhofhek, een gracht om een kerk, een verenigingsgebouw en catechisatielokalen.