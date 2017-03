Minister Schultz overweegt juridische stappen tegen Duitse tolheffing

Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu overweegt juridische stappen tegen het Duitse besluit om tolheffing in te voeren.

Ondanks dat de Duitsers het plan hebben aangepast, blijft Schultz er tegen. De minister wacht op het oordeel van de Europese Commissie. Die heeft aangegeven de tolheffing te willen toetsen aan Europees recht. De minister verwacht dat de commissie erop toeziet dat er geen discriminatie plaatsvindt van buitenlandse automobilisten.Na jaren van gesteggel is de weg vrij voor het invoeren van tolheffing in Duitsland. De Bondsraad, de vertegenwoordiging van de zestien deelstaatregeringen, is vrijdag akkoord gegaan met de aangepaste regeling. De Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer, gaf een week geleden al het groene licht.Het oorspronkelijke plan voor de tolheffing is al op verschillende onderdelen aangepast. Er komt een voordeliger tarief voor toeristen en die het Duitse wegennet kort gebruiken en voor buitenlandse pendelaars.De tolheffing kan vanaf 2019 worden ingevoerd. Vanaf dan moet er betaald worden voor het rijden op het 13.000 kilometer lange net van de Autobahn en het 39.000 kilometer lange net van grote verbindingswegen (Bundesstraßen).