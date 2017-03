Burgemeester: 'Vier brandhaarden gevonden bij afgebrande distilleerderij'

Bij de brand in voormalig distilleerderij Turv in Exloo waren vier verschillende brandhaarden. Dat zegt burgemeester Jan Seton.

Bij de brand kwam één persoon om het leven. De boerderij werd volledig in de as gelegd. De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit.'Een situatie met verschillende brandhaarden leidt altijd tot vermoedens van brandstichting. Daarom is het terrein ook meteen een plaats delict geworden', zegt Seton tegen RTV Drenthe Het onderzoek naar de oorzaak van de brand en naar het lichaam dat gisteren aan het eind van de middag werd gevonden tussen de resten van de distilleerderij is nog in volle gang.De politie roept mensen die de brand hebben gefilmd op die beelden te uploaden op haar website.Omdat de brand voor veel onrust heeft gezorgd in het dorp, heeft de gemeente donderdagavond direct een bijeenkomst georganiseerd.Daar waren 120 dorpsbewoners bij aanwezig. Seton: 'Ik heb onder meer verteld wat ik 's nachts heb aangetroffen en wat er op het gebied van onderzoek gebeurt.'