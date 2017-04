Jan Mulder, Maaike Roelofs, Jan Henk de Groot, Dion Bouwes, Rients Faber: de grode lenteoogst van Twij Deuntjes

Henk Schotte (Foto: Rolf Schreuder)

Jan Mulder leest gedichten van Lerus Roelofs! Primeur deze week in Twij Deuntjes

Zundag 2 april



High Temperature - Aaierbale



Will Stevens - Deukies in mien haart



Marlene Bakker & Noordpool Orkest - Golven (live)



Hans van der Lijke - Vive l'amour



Jan Henk de Groot - 101 Dalmatiers



Maaike Roelofs - Lienen aan de locht



Marieke Klooster & Trio Baumgarten - Het Hogelaand



Törf - Veur t huus



Dion Bouwes & Dennis Krottje - Duuster



Phil Coulter ft. Sinéad O’Connor - The shores of the Swilly



Erwin de Vries - Woar doe van holst



Peter Buwalda - Mantje pait



Eileen Ivers - Bygone days



Uur 2:



Olaf Vos - Aaierbaal



KROM de Bende - Griep



Eva Waterbolk - Joapke jong



Jan Mulder - Oldambt



Wia Buze - Hol moud



Bernhard Brogue & Tammo Tamminga - Wenst



Roelof van der Velde - Grönn



Daniël Lohues - Maak joe waor



Harry Niehof - Pure laifde



Ina Müller - Dörp reggae



Westkantstad - Miljenair



Edwin Jongedijk - Huuswoarts



Noint ft. Rients Faber - Dizze stad



Bert Hadders & de Nozems - Station van Daam



Celtic Guitar Journeys - Albatross

