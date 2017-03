Winschoter leerling tweede op NK Metselen

(Foto: KNB)

Jasper Burger uit Winschoten, leerling van Campus Winschoten, is tweede geworden bij het NK Metselen.

Dit kampioenschap voor vmbo-leerlingen werd dit jaar gehouden in het Zeeuwse Goes. Het is een initiatief van de Nederlandse baksteenindustrie. Die wil met het evenement het beroep metselaar promoten en de instroom naar de vakopleiding stimuleren.



Zeventig leerlingen

Aan de landelijke finale gingen negen regionale voorronden vooraf. Daaraan namen ruim zeventig vmbo-metselleerlingen deel. Alle deelnemers zijn beoordeeld door een vakjury, bestaande uit deskundigen uit de betrokken branches. De jury keek naar aspecten van vaktechniek, beroepsuitstraling en werkplekverzorging.



De winnaar van het NK is Simon Olieman uit Bruchem. Hij ging naar huis met de zilveren troffel.

