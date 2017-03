Wie helpt mee om achttien kuub stenen te bikken?

Volgende week dinsdag start in Doezum een bijzonder project. Daar moeten achttien kuub stenen worden gebikt.

De stenen zijn afkomstig van de deels gesloopte historische boerderij Iwema (anno 1657) in Zuidhorn. De stenen worden opnieuwe gebruikt om het achterhuis van de boerderij te herbouwen.De Gebiedscoöperatie Westerkwartier wil het pand in de toekomst in gebruik nemen als innovatieboerderij.Cliënten van De Zijlen gaan de stenen schoonmaken. Dat gebeurt niet alleen met de hand, er wordt ook een stenenbikmachine ingezet.'Alle hulp is welkom, want het is een flinke container vol,' zegt coördinator Bram Keuning. Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden via innovatieboerderij.nl