SP stelt Kamervragen over bevingsrapport

De SP gaat Kamervragen stellen naar aanleiding van het rapport van Witteveen & Bos over woningen buiten het aardbevingsgebied.

Uit het onderzoek van Witteveen & Bos kwam naar voren dat schade aan woningen die net buiten het aardbevingsgebied liggen, niet is veroorzaakt door aardbevingen. De woningen komen door deze bevindingen niet meer in aanmerking voor compensatie. Het rapport is opgesteld in opdracht van de NAM.