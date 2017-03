Paas: 'Raadsleden Veendam moeten nadenken over eigen toekomst'

Commissaris van de Koning René Paas adviseert de raadsleden van de gemeente Veendam na te denken over de eigen toekomst.

Dat kwam aan bod tijdens het werkbezoek van de commissaris aan de gemeente.'In het gesprek met raadsleden bleek dat zij heel genuanceerd kunnen uitleggen waarom ze wel of niet voor herindeling hebben gekozen', vertelt Paas.'Het is nu wel aan de raad om na te denken over de eigen toekomst. Niet alleen over twee jaar, maar over wat er de komende tien jaar speelt.'Een meerderheid van de raad van Veendam stemde onlangs tegen de herindeling met Stadskanaal en Pekela. Daardoor lijkt die herindeling voorlopig van de baan.