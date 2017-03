Celstraf voor misbruik van minderjarig schoonzusje

Een 55-jarige man uit Tolbert is voor ontucht met een minderjarig schoonzusje veroordeeld tot twee jaar cel. Hiervan is een jaar voorwaardelijk. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 1500 euro betalen.

Het misbruik gebeurde in de periode van 2002 tot en met 2004. Het slachtoffer was 9 jaar oud toen het begon. Het meisje logeerde destijds meermalen bij haar oudere zus en zwager in hun toenmalige woning in Leek. Het meisje werd gedwongen over de ontucht te zwijgen. In 2015 stapte ze uiteindelijk naar de politie.



Tegen de man werd twee weken geleden een celstraf van drie jaar geëist. De rechters straften milder, omdat de man niet eerder is veroordeeld. Daarnaast hielden de rechters er rekening mee dat bij de man een meervoudig gehandicapte zoon woont, die veel zorg nodig heeft.

