Boer Geert is eruit: voor deze dames kiezen de boeren

(Foto: RTV Noord) De boeren en hun dames (Foto: RTV Noord / KRO-NCRV)

Boer Geert uit Mussel was twee jaar geleden een van de vijf boeren uit 'Boer zoekt Vrouw'. Nu is hij trouwe kijker van de internationale variant. Voor hem is helder wie de boeren zondag kiezen.





Verlossende zoen

Op basis daarvan is er geen twijfel mogelijk bij Geert: Olke kiest voor Sandra.



'Die andere is te terughoudend'

Boer Marc in Zambia gaat volgens Geert 'veur die rooie', Annekim dus. 'Die andere is te terughoudend, die laat zich niet zien.'



De keuze van Riks

In Canada gaat het bij boer Riks tussen Marit en Eline. 'Die rossige', voorspelt Geert, doelend op Marit.



Roemeense liefde

'David kiest voor dat meisje waarvan hij zei: ze lijkt op mijn moeder', luidt het vonnis voor de liefde in Roemenië. Mara dus.



Twijfel in Frankrijk

Over de keuze van Herman twijfelt Geert nog. 'Ik denk dat wichtje met dat lange haar ende bril op', zegt hij. Typerend voor de twijfel: beide overgebleven dames (Anne en Fleur) voldoen aan deze kenmerken.



Door: RTV Noord