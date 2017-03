Wasdroger brandt uit in flat

(Foto: 112Groningen/Martin Nuver) (Foto: 112Groningen/Martin Nuver)

De brandweer kwam vrijdagavond in actie voor een brand in een flat aan de Van Oldenbarneveltlaan in Stad.

Het bleek dat een wasdroger vlam had gevat. De brandweer heeft de drogerbrand geblust en het apparaat buiten neergezet.

Door: RTV Noord Correctie melden