Werkstraf voor aanrijden van voetganger na verkeersruzie

Een 53-jarige man uit Stadskanaal is veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur. Hij kreeg deze straf omdat hij een voetganger had aangereden en er daarna vandoor was gegaan.

Daarnaast is de man een boete van 750 euro opgelegd. Hij reed op 11 juli 2015 een voetganger in Stadskanaal aan. Hij liet het slachtoffer met een gebroken heup en pols achter.Het Openbaar Ministerie tilde twee weken geleden zwaarder aan de zaak. De officier stelde vast dat de bestuurder van de auto bewust een medeweggebruiker zwaar had verwond. Het OM eiste daarom een celstraf van een jaar (de helft voorwaardelijk) en een rijontzegging van een jaar.Aan het incident ging een verkeersruzie vooraf. De 53-jarige man had zich op de weg geërgerd aan twee langzaam rijdende auto's voor hem. Het lukte hem niet om in te halen. Bij de rotonde stopte de colonne.De bestuurder van de voorste auto stapte uit om uit te leggen waarom zij niet sneller konden rijden. In die tussentijd gaf de 53-jarige automobilist gas en reed om de twee voorste auto's heen de rotonde op. Hij schepte daarbij de uitgestapte automobilist.Het is volgens de rechters heel goed mogelijk dat automobilist tijdens het wegrijden de voetganger niet heeft kunnen zien. Die stapte ineens tussen twee auto's door de weg op. De 53-jarige bestuurder wist dat hij wat aanreed, maar reed toch door. Daar tilden de rechters wel zwaar aan.De Knoalster kreeg ook een rijontzegging van een half jaar opgelegd, maar dan geheel voorwaardelijk.