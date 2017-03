Verouderd riool in Bellingwolde wordt vervangen

(Foto: Flickr/Facemepls (Creative Commons))

De bewoners van de Noorder- en Zuiderstraat en een deel van de Molenlaan in Bellingwolde krijgen dit jaar een nieuw riool.

Gelijktijdig worden ook de wegen opnieuw ingericht. Het plan kost in totaal 980.000 euro. Om ook meteen de straatlantaarns te kunnen vervangen, vraagt het college aan de gemeenteraad om hiervoor 60.000 euro beschikbaar te stellen.



Verouderd

Aanleiding voor de herinrichting van de drie wegen is het verouderde riool. Voor de vervanging van dat riool moet de complete weg eruit. Wethouder Wim 't Mannetje: 'We weten al langer dat het riool aan vervanging toe is. Door dit nu te combineren met een veiligere inrichting van de wegen en nieuwe straatlantaarns, kan dit deel van Bellingwolde weer jaren vooruit. Mogelijk worden ook de kabels en leidingen vervangen.'



Planning

De plannen zijn inmiddels gepresenteerd aan de bewoners. De ontwerpen worden nu verder uitgewerkt en zodra deze klaar zijn volgt een tweede bijeenkomst voor de betreffende bewoners.



De gemeente wil in september starten met de werkzaamheden. Het streven is om de herinrichting van de drie wegen dit jaar af te ronden.

Door: RTV Noord Correctie melden