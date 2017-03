Onderhandelingen over cao Teijin Aramid zitten muurvast

De cao-onderhandelingen tussen Teijin Aramid en vakbonden FNV, CNV en de Unie zitten muurvast.

Dat zegt FNV-onderhandelaar Janwillem Compaijen tegen RTV Drenthe . Na de tweede ronde gesprekken tussen bonden en werkgever zit er nog geen schot in de zaak. Teijin heeft vestigingen in Emmen, Delfzijl en Arnhem.De vakbondsleden eisen onder meer een loonsverhoging van 2,5 procent, een winstuitkering van minimaal 4 procent en een vaste baan voor uitzendkrachten die langer dan een jaar bij Teijin werken. Ook moeten uitzendkrachten gaan meedelen in de winst.Volgens Compaijen liggen beide partijen nog mijlenver uit elkaar. Volgende week vrijdag gaan de partijen opnieuw om de tafel.Vorige week werd bekend dat vakbond FNV Teijin voor de rechter daagt . Volgens de bond past het bedrijf bij het inroosteren van verlof voor medewerkers de cao niet op de goede manier toe.