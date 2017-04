Ron van den Hout nieuwe bisschop Groningen-Leeuwarden (update)

Ron van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De Brabantse priester is de opvolger van Gerard de Korte, die vorig jaar overstapte naar het bisdom Den Bosch.

De nieuwe bisschop werd zaterdagmorgen officieel gepresenteerd. Het nieuws lekte eerder op de dag al uit, via het Nederlands Dagblad 'Ik ben een echte Brabander, ik ken deze streek nog niet. Het is voor mij allemaal nieuw', zegt Van den Hout. 'Geloofsoverdracht is belangrijk', zegt hij over zijn missie. 'Ik hou van een goede organisatie, waar goed gecommuniceerd wordt. Waar mensen op hun plek zitten.'De 52-jarige Van den Hout is sinds 2012 de tweede man van het bisdom Den Bosch en werkte daar het laatste jaar dus samen met zijn voorganger De Korte.'Hij heeft tegen mij gezegd dat hij me node laat gaan, omdat ik het bisdom Den Bosch goed ken. Hij is daar nieuw en ook afhankelijk van medewerkers die het bisdom goed kennen.De benoeming van Van den Hout ging niet zonder slag of stoot. Volgens het Nederlands Dagblad speelde kardinaal Eijk een belangrijke rol. Hij wilde het bisdom volledig opdoeken en kwam met een eigen kandidaat toen dat niet bleek te lukken. Vervolgens wees de bisschoppenconferentie de lijst met kandidaten af, waarna de nuntius, de vertegenwoordiger van de paus in Nederland, zelf met namen kwam. Uiteindelijk viel toen de keuze op Van den Hout.'Ik heb niets van een machtsstrijd meegekregen', aldus Van den Hout.