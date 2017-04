'Plaats bordjes met veldinformatie bij kunstgrasvelden'

De in Groningen actieve organisatie 'Kom van dat gras af' wil bij kunstgrasvelden bordjes plaatsen waar veldinformatie opstaat. Op het bord moet staan wat de mogelijke risico's zijn van het bespelen van het veld.

De borden moeten staan bij velden waarbij gebruik wordt gemaakt van de veelbesproken rubbergranulaatkorrels Volgens Herman Boonstra van 'Kom van dat gras af' doet de gemeente Groningen te weinig in de strijd tegen de rubberkorrels. Het college is van plan om verder te gaan met kunstgrasvelden met rubberen korrels, tenzij clubs aangeven dat ze dat niet willen.'Alle politieke fracties willen dat het anders moet, maar ze gaan voorlopig toch gewoon door. Dat is niet genoeg', zegt Boonstra.Hij wil de bordjes langs de velden omdat er volgens hem in de toekomst variaties komen op het rubbergranulaat. 'Wij staan hier nu bij een kunstgrasveld, maar het is niet duidelijk om wat voor veld het gaat. Je kunt verwachten dat er straks meer varianten gaan komen. Dan is het voor ouders niet duidelijk op wat voor veld je de kinderen laat spelen.'