Column: C-schande

Zoals Eskimo’s volgens de overlevering tientallen woorden hebben voor sneeuw en Nederlanders honderden uitdrukkingen voor seks, drank en dood, zo hebben Noord-Groningers inmiddels een verfijnd palet aan woorden voor hun aardbevingsschade.

Schade sec zegt nog helemaal niks. Dat is nog maar het basismateriaal van waaruit zich de vele soorten schade moeten ontwikkelen waar Groningers mee te maken hebben in verband met de gaswinning. Dat leidt ten slotte tot een schadespectrum met nuanceringen als materiële schade, waardeverminderingsschade, aardbevingsschade, mijnbouwschade of gaswinningsschade. Eerder deze maand was er veel aandacht voor immateriële schade en afgelopen week ging het weer eens over de zogeheten C-schade, as opposed to A- en B-schade, die helemaal of gedeeltelijk aan aardbevingen wordt toegeschreven. C-schade is alle schade die niet wordt veroorzaakt door gaswinning. Voor de Eskimo’s onder ons: C-schade is de natte sneeuw onder de schades. Je hebt er wel last van, maar je kunt er niks mee.



Essentieel aan schade is, dat er een oorzaak, en liefst ook een dader valt aan te wijzen. Als iets gewoon stuk is, spreken we niet van schade. Wel als het stuk gemáákt is. Vandaar ook dat een heel team van onderzoekers de moeite nam uit te zoeken waar zo’n 34.000 scheuren in 1600 woningen in het ‘buitengebied’ vandaan kwamen. Want weliswaar worden aardbevingen buiten de inmiddels afgeschafte contourlijn nauwelijks gevoeld, toch ontstaan er daar verdacht veel scheurtjes in de huizen. En dat komt volgens de tientallen pagina’s tellende rapporten die de bewoners gisteren kregen, door ‘vervorming’, ‘overbelasting’ en ‘ongelijkmatige zetting in de ondergrond’. En die hebben volgens de onderzoekers op hun beurt weer oorzaken als langsrijdende vrachtwagens, een hoge grondwaterstand of een pak sneeuw op het dak. Eskimo’s spreken dan van dakpaksneeuw. Maar zo gek als het klinkt: de 34.000 scheuren hebben allemaal, echt állemaal, geen één uitgezonderd, een andere oorzaak dan gaswinning. Alle sporen richting de NAM lopen dood. En omdat de bewijslast in het buitengebied niet is omgedraaid, heet het dus allemaal C-schade.



Voor de bewoners is dat zuur, maar onze taalschat wordt er wel mee verrijkt. C-schade is een kwestie van perspectief. Alles wat niet uw schuld is, mag u C-schade noemen. Er wordt om u heen van alles vervormd en overbelast, om van ongelijkmatige zetting in de ondergrond maar te zwijgen. Of u nou getuige bent van een aanrijding, van het instorten van de Twin Towers of u zit naar een Giro555-actie te kijken tegen de honger in Afrika, uw naam is Haas en u mompelt: ‘C-schade.’ Die ‘C’ staat misschien ook wel voor ‘Compassie’, want juist omdat het niet uw schuld is, wordt u aangesproken op uw medelijden met de gedupeerden of slachtoffers.



Er is oneindig veel meer C-schade dan A- en B-schade. Bij de meeste schade hoort immers geen eenduidige oorzaak, laat staan één dader. Waar succes vele vaders kent, daar zijn die bij schade meestal ‘niet in beeld’, zoals dat in jeugdzorg-dossiers heet. Zo duikt ook de NAM weg voor de ‘Mijn-naam-is-Haas-schade’. Voor zover er enige compassie is, wordt die vertaald in een tegoedbon van 1500 euro.



We worden in het leven door schade en schande wijs, zegt men. In het buitengebied heet het voortaan C-schade en C-schande.



Willem van Reijendam

