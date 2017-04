Politie heeft handen vol aan agressieve vrouw

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Twee politieagenten gaan aangifte doen tegen een 46-jarige vrouw uit Groningen. Ze zou de agenten hebben uitgescholden, geschopt en geslagen.

De vrouw kwam vrijdagavond met de fiets ten val op de Noorderbinnensingel, vermoedelijk onder invloed van alcohol. Ambulancepersoneel wilde haar voor onderzoek meenemen naar het ziekenhuis, maar ze werkte niet mee.



Schoppen en slaan

Toen de politie met haar in gesprek ging, werd de vrouw steeds agressiever. Ze beledigde de agenten en begon te schoppen en te slaan. Een van de agenten werd in het kruis geraakt.



Verzet bij de aanhouding

De vrouw werd vervolgens aangehouden, maar ook dat ging niet zonder slag of stoot. Ze bood opnieuw verzet en bleef om zich heen slaan.

Door: RTV Noord Correctie melden