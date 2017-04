Koffers vertellen het verhaal van vluchtelingen

(Foto: RTV Noord/Mario Miskovic)

Net als mensen, hebben ook spullen een eigen verhaal. En dus spelen koffers de hoofdrol in een Winschoter-expositie over vluchtelingen.

Willem Dresselhuys van Stichting Manna22 is de bedenker van de expositie. Hij wil een koppeling maken tussen de vluchtelingen van nu en de vluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.



'Ik ben joods en mijn familie moest toen ook vluchten', vertelt hij. 'Alleen zijn zij nooit teruggekomen uit Auschwitz. Maar in mijn beleving zit er niet zoveel verschil tussen het vluchten van toen en het vluchten van nu.'



'Ik wil de pure wanhoop overbrengen'

Een van de kunstenaars die een koffer onder handen neemt, is Erlinde Stephanus. 'Ik schilder de handen die smeken om hulp', vertelt ze. Op haar koffer staan drie handen die uit het water omhoog steken. 'Dit zijn de slachtoffers van nu. Ik wil de pure wanhoop die ze hebben overbrengen.'



Aandacht vanuit de Verenigde Staten

Het project heeft intussen ook aandacht getrokken uit de Verenigde Staten. 'Er zijn contacten met Florida', zegt Dresselhuys. 'We kijken nu of we dit ook over kunnen brengen naar Amerika. Misschien in het najaar.'



Expositie in De Klinker

Maar eerst is Winschoten aan de beurt. De expositie wordt rond 4 en 5 mei vertoond in cultuurhuis De Klinker.

Door: RTV Noord Correctie melden