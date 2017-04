Bedum pakt het dorpscentrum aan

Het winkelgebied van Bedum moet toekomstbestendig worden. De gemeente wil het centrum van het dorp aanpakken. Uitvoering van de plannen gaat zo'n 2,5 miljoen euro kosten.

Er moet minder winkeloppervlakte komen om leegstand tegen te gaan. Ook moet het vernieuwde centrum inspelen op nieuwe ondernemingsvormen. Er komen 'inloopwinkels' waar winkels en horeca onder één dak komen. Verder staat er een vernieuwd gezondheidscentrum gepland.



Huiskamer van het dorp

Het centrum moet de huiskamer van Bedum worden. Het gaat zo ingericht worden dat het aantrekkelijk moet zijn om te verblijven en dat het winkelend publiek niet alleen komt om snel boodschappen te doen.



Bedum is al enige tijd bezig met plannen voor het centrum. Maar door de slechte economie van de afgelopen jaren, de aardbevingsproblematiek en veranderende wetgeving liep dit vertraging op.



Parkeren

Ook moet het centrum goed bereikbaar zijn met de auto en moet er voldoende parkeergelegenheid zijn. Daarvoor komt een 'groene' parkeerplaats ter hoogte van De Vlijt 10. Het pand 'De Nieuwe Vlijt' gaat daarvoor gesloopt worden. De parkeerplaats moet aansluiten op de groenvoorzieningen in de parkzone tussen Bederawalda en De Vrije Gang.

Ook bij woonzorgcomplex Bederawalda komt een nieuwe parkeerplaats. Winkelend publiek kan hier naar uitwijken als de andere plekken vol zijn. Op het Kerkplein verdwijnt het parkeerterrein.



Omdat het pand van De Vlijt 10 tegen de vlakte gaat moet er voor de huurders een nieuw onderkomen gezocht worden. Zij kunnen terecht in de nieuwe ruimtes van De Vlijf 6 en 8.



Wanneer?

In april zijn er informatiebijeenkomsten voor inwoners en bedrijven. Uiteindelijk moeten de werkzaamheden beginnen in mei. Dan wordt als eerste de riolering aangepakt. Tijdens de nieuwbouw en sloop blijven de winkels open.

