'Van den Hout voldoet aan alle kwalificaties van een goede bisschop'

'Ron van den Hout voldoet aan alle kwalificaties die een goede bisschop moet hebben. Hij is, om een flauw woordgrapje te gebruiken, uit het goede hout voor bisschoppen gesneden.'

Dat zegt hoogleraar Kerkgeschiedenis Paul van Geest, van de universiteit van Tilburg over de benoeming van Van den Hout als hoofd van het bisdom Groningen-Leeuwarden.Van den Hout werkte het afgelopen jaar in Den Bosch onder Gerard de Korte, zijn voorganger in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 'Hij heeft in feite een jaar stage gelopen bij bisschop De Korte, die bij jullie in de regio erg populair was. Hij heeft kunnen zien hoe je het als bisschop in Groningen goed doet. Dat is een voordeel.'Van Geest blaast de loftrompet over Van den Hout. 'Een op meerdere gebieden getalenteerde man, die al ervaring heeft met het fuseren van parochies. In dat proces zitten ook enkele parochies in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij is gepromoveerd en kan ook de intellectuelen van de Rijksuniversiteit Groningen aanspreken. En hij was jarenlang kapelaan en pastoor, dus heeft ook affiniteit met de parochianen.'