Column: Drentsche Patrijshond

Elke werkdag stap ik om half negen in mijn auto. Ik leg mijn tas achterin en bij het wegrijden doe ik de gordel om en zet de radio op Noord, precies op tijd voor het nieuws van Edwin en Karel. Op de A7 richting Stad ‘kwedelt’ het stemgeluid en de muziek in het gezoem van de motor.

Om tien voor negen rij ik het Total-benzinestation voorbij. De zon streelt het landschap. In de verte de nevelige contouren van Stad. Op het pad aan de andere kant van de sloot loopt een oudere man. Zijn hoofd iets gebogen, zijn tred met behulp van een stok is ferm. Aan de andere kant van zijn stokhand loopt zijn hond mee in de pas. Een Drentsche Patrijshond. Staart vrolijk omhoog, tong uit de bek.



Het tafereel maakt mijn hart week. Ook ik had een Drentsche Patrijshond, een wit bruingevlekte jachthond. Nora. Ik kreeg haar als klein mormeltje in het laatste jaar van de lagere school. Bijtend, piepend en likkend aan mijn oor.



Stiekem nam ik haar ’s avonds mee onder de dekens. Als mijn moeder voor het naar bed gaan nog even om de hoek van de slaapkamerdeur kwam kijken, was dat stiekeme er gauw vanaf. Kleine Nora was veel te blij met nieuwe aandacht en gleed soepel snuffelend onder mijn slapende arm vandaan en vloog mijn moeder in de slaapjurk.



Kleine hondjes worden snel groot. Ik wandelde urenlange tochten door het veld. Nora veranderde in een stipje aan de horizon in haar achtervolging op reeën en hazen die ze nooit te pakken kreeg. Of samen met Henkie en zijn Friese stabij Afke naar de Hoge Waaln, de houtwallen achter het dorp, op zoek naar rattenvallen en takken voor een katapult.



Ik stak altijd met Nora het bos in door het oude speeltuintje naast de Venema’s. Van het speeltuintje waren alleen nog de contouren over, gevormd door een vierkant van bomen. Met daarbinnen metershoog gras met zuring en fluitenkruid. Het pad verder het bos in liep achter de tuin van de Venema’s langs . Daarin liepen kippen en konijnen. Op een keer had een kip een gat in het gaas gevonden en de vrijheid van het bos opgezocht.



Die vrijheid was van korte duur want voor dat ik het in de gaten had, stond Nora blij kwispelend met een kip in de bek voor mijn neus. Ik wist niet hoe gauw ik de angstig kakelende kip uit de bek van de hond moest peuteren. Gelukkig overleefde de kip zijn vrijheidsberoving. En heeft Oude Gerrit van de Venema’s er nooit iets van gemerkt. Althans dat dacht ik.



Niet lang daarna stond Oude Gerrit een keer op de hark in zijn tuin en zei ‘Wolst dien ontje nog langer hebben?’ En hij schraapte met zijn klomp over de donkere aarde. Ik dacht meteen aan het kippenincident. De schrik sloeg mij om het hart. Hij wil Nora toch niet inpikken en om zeep helpen? Hij keek mij aan met een schuin oog en zei toen lachend: ‘Most heur n stok in de kont steken!’



Tja... tegen deze portie Groningse humor kon ik niet op.



Nora werd mijn trouwe metgezel, mijn kameraad. Ik was stapelgek op mijn hond. Dat veroorzaakte ook wel eens vreemde taferelen. Mijn vrienden van vroeger dissen bij een nieuwkomer in het hechte gezelschap nog altijd het verhaal van de hondenmand op. Als ik uitging, heel veel bier en apfelkorn dronk en diep in de nacht beneveld thuis kwam, hield ik altijd even halt in onze keuken.



In haar mand tegen de verwarming sliep Nora. Altijd moest ik haar voor het naar bed gaan nog even aaien en knuffelen. Maar dat naar bed gaan ‘mishottjede’ door de alcohol nog wel es. En zo vond mijn moeder mij zondagmorgen slapend naast de hond in de hondenmand.



Andersom zocht Nora ook altijd mijn gezelschap. Als ik 's avonds op de bank met twee benen omhoog voor de tv lag, schurkte en snurkte de hond zich tegen me aan. Alle vier poten tevreden in de lucht.



Op een dag was het helemaal mis. Ze had een dode haas aangevreten. De haas bleek vergiftigd. Strychnine, landbouwgif was het oordeel van de dierenarts. Ik zie haar nog liggen. Piepend en trillend van de pijn, schuddend met haar poten en schuimbekkend vechtend tegen de naderende dood. Plotseling ging haar ene oog even open en keek me hulpeloos aan. Ik brak.



De doodsstrijd duurde liefst zeven uur. Toen hield het schudden en trillen op en kwam ze tot ons geluk er weer bovenop. Maar de oude Nora werd ze nooit meer. Toch bracht ze ons nog enkele mooie jaren voor het definitieve afscheid. Het afscheid van een makker.



Sinds een paar weken maakte ik me ongerust. Om tien voor negen liep er even voorbij het benzinestation aan de A7 geen man meer met een stok en dus ook geen Drentsche Patrijshond. Het pad aan de andere kant sloot bleef leeg. Verderop vulde een ook al leeg bankje het landschap.



Afgelopen woensdag maakte mijn hart een blij sprongetje. In de verte liep over het pad aan de andere kant van de sloot een man met een hond. 'Gelukkig', dacht ik nog. Veel dichterbij zag ik het pas.



Het was een veel jongere man. Zonder stok en een golden retriever.



Erik Hulsegge

