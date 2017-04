Waarom staat er een grote roze schep aan de Westerhaven?

Sinds zaterdagmorgen staat hij er ineens: een grote, roze schep. Op de kruising van de Aweg met de Westerhaven in de stad Groningen. Hij is daar neergezet door de gemeente Groningen, om de aandacht te vestigen op werkzaamheden.

Die gaan op 18 april van start. Er wordt gewerkt aan de nieuwe Centrumhalte West, voor het openbaar vervoer in Stad . Dat moet voor de zomer afgerond zijn, waarna de Astraat, Brugstraat en Munnekeholm op de schop gaan.De schep blijft er staan tot en met 25 april. Dan wordt hij weer weggehaald en elders in de binnenstad van Groningen neergezet.Meer informatie over de werkzaamheden is hier te vinden.