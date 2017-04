Ex mishandelt vrouw op straat

(Foto: SXC Stock Exchange/Konrad Baranski)

Een 18-jarige vrouw uit Groningen moest vrijdagavond behandeld worden nadat ze in de Rode Weeshuisstraat was mishandeld door haar ex-partner.

Het slachtoffer is met ernstige verwondingen aan haar gezicht naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte van de mishandeling is een 35-jarige inwoner van Groningen. Hij is later in de nacht aangehouden in zijn woning.



Door: RTV Noord