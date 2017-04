'Het breekt je hart als je kind niet vrij buiten kan spelen'

Voor de behandeling van de doodzieke 4-jarige Geuko uit Winschoten is de afgelopen weken een inzamelingsactie gehouden. Zaterdag is al het ingezamelde geld opgehaald.

Geuko werd vorig jaar zomer ziek. Binnen 48 uur takelde hij af van een beetje verkouden naar volledig verlamd. De diagnose: AFM, acute flaccid myelitis. 'Het geld is bedoeld om onze zoon naar Amerika te krijgen. Daar willen we onze zoon laten behandelen en verzorgen', vertelt vader Gert Jan van Lang. Daar hebben ze meer ervaring met de ziekte.Geuko heeft een polio-achtige ziekte die in Nederland verder niet voorkomt. In Europa zijn maar drie gevallen bekend. Geuko heeft enige tijd op de intensive care aan de beademing gelegen. Hij verblijft nu in een Duits revalidatiecentrum.Geuko kan niet langer dan 30 seconden zonder beademing. Daarom kan hij niet naar huis.'Dat is heel moeilijk te zeggen. Het is elke dag anders. Het kan nu goed zijn maar van het ene op het andere moment kan hij het heel benauwd krijgen'. Volgens Van Lang is de toekomst voor Geuko heel onzeker. Het is nog maar de vraag of hij beter zal worden.Geuko kan wel wat meer bewegen. Maar dat is nog allemaal minimaal. 'Laatst vroeg mijn vrouw tijdens het mooie weer aan Geuko of hij even naar buiten wilde. Toen zei hij: Nee ik wil niet want ik kan niet buiten spelen'.De collectebussen waren goed gevuld. 'Ik ben ontzettend dankbaar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Fantastisch dat de mensen uit Oldambt en omstreken zo gul zijn geweest', vertelt Gert Jan van Lang.In totaal staat er inmiddels 10.000 euro op de rekening. Maar dit is nog niet genoeg. Daarom volgen er binnenkort meer acties.