Woningen Stad zijn het populairst tijdens Open Huizen Dag

(Foto: Jos Schuurman/FPS (archief))

De landelijke Open Huizen Dag van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) trok zaterdag meer potientële kopers naar woningen in de Stad dan naar huizen in de Ommelanden.

Dat blijkt uit een enquête onder de 162 NVM makelaars in onze provincie. In de Stad Groningen kwamen gemiddeld 14 kijkers per te koop staande woning. Eén huis spande de kroon met 34 potientiële kopers. 1 op de 9 deelnemende huiseigenaren in de Stad moest het zonder bezoekers doen.



In de rest van de provincie kwamen gemiddeld 3,6 kijkers per woning langs. Dat is meer belangstelling voor huizen buiten de Stad dan vorig jaar. De populairste woning trok 14 geïnteresserden. Bij 1 op de 4 verkopers bleef het stil, daar kwam geen enkele bezoeker.



In de provincie Groningen deden 1.045 van de in totaal 6.758 te koop staande woningen mee.

Door: RTV Noord