Jong FC Groningen deelt punten met Rijnvogels

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag in Katwijk met 2-2 gelijkgespeeld tegen FC Rijnvogels. De ploeg van trainer Alfons Arts blijft op de twaalfde plaats staan in de derde divisie.

Na een evenwichtige beginfase nam Jong FC Groningen na een klein half uur spelen de leiding. Gijs Jasper kopte een vrije trap achter Rijnvogels-doelman Peter Messemaker: 0-1. Vlak voor rust raakte de thuisploeg de paal via een kopbal van spits Arno Dijkstra. De bal ging vervolgens via keeper Jan Hoekstra naast. De gasten hadden het betere van het spel. Dit wisten ze echter niet in doelpunten uit te drukken.In de tweede helft hield Jong FC Groningen de controle, maar verzuimde opnieuw het duel te beslissen. Zo schoot Tim Waterink in kansrijke positie tegen Messemaker aan. Door een moment van onachtzaamheid kwam Rijnvogels in de 67e minuut op gelijke hoogte. Romano van der Stoep was de doelpuntenmaker. De gasten waren even overdonderd en twee minuten later tekende invaller Thijs van Kruistum de 2-1 aan.Groningen was wakker geschud en opnieuw Gijs Jasper bracht zijn ploeg een kwartier voor tijd weer op gelijke hoogte: 2-2. In de slotfase bleven beide verdedigingen overeind. Jong FC Groningen speelde dit seizoen al elf keer gelijk en behaalde 37 punten uit 28 wedstrijden.