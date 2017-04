Oranje Nassau onderuit tegen Staphorst

Oranje Nassau heeft zaterdag de thuiswedstrijd tegen subtopper Staphorst met 3-0 verloren. Bij rust stond de formatie van coach Patrick Zwart al met 2-0 achter.

ON beleefde een lastige middag op sportpark Coendersborg en kwam na twintig minuten spelen op achterstand. Mike Reuvers scoorde uit een voorzet van Martijn Brakke. De gasten bleven de gevaarlijkste ploeg en na een half uur werd het 0-2. Jeroen van der Meer kopte een vrije trap achter doelman Alex van Stralendorff.In de tweede helft probeerden de Groningers terug te komen in de wedstrijd, maar de aansluitingstreffer wou niet vallen. Vlak voor tijd besliste Jeroen van der Meer het duel met een kopbal definitief.Doordat Flevo Boys verrassend met 2-1 won van ACV zakt Oranje Nassau naar de veertiende plaats in de hoofdklasse B met 22 punten uit 24 wedstrijden.