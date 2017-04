Gefilmde roekeloze inhaalster moet rijbewijs inleveren

De politie weet wie verantwoordelijk is voor de gevaarlijke inhaalactie op de N48 tussen Hoogeveen en Ommen. Het gaat om een 71-jarige vrouw uit de gemeente Midden-Drenthe.

Bij de actie botste de vrouw bijna frontaal op Be Nieboer uit Oude Pekela.De Pekelder koerier reed met een dashboardcamera in zijn busje en registreerde de manoeuvre van de vrouw. Afgelopen woensdag was het filmpje dat Nieboer maakte van de levensgevaarlijke actie voor het eerst te zien bij RTV Noord.De Pekelder reed een vrachtwagen tegemoet en moest op het laatste moment uitwijken omdat de automobiliste de vrachtwagen inhaalde. De koerier speelde daarna de beelden door aan de politie.Volgens de politie is de vrouw gehoord en is, na overleg met het Openbaar Ministerie, haar rijbewijs ingevorderd. Dat meldt RTV Drenthe . Het OM doet verder onderzoek.- ' Eigenaar van auto levensgevaarlijke inhaalactie zal worden gehoord als verdachte'