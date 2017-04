Dode bij brand Exloo is eigenaar distilleerderij

Het lichaam dat donderdag is aangetroffen in de uitgebrande panden van distilleerderij Turv in Exloo is van de 53-jarige eigenaar Matthieu Smakman. Dat blijkt uit onderzoek van de recherche.

Hoe de brand in de woonboerderij met destilleerderij is ontstaan is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek.Smakman was één van de de bewoners van de historische panden in hartje Exloo. Die panden brandden in de nacht van woensdag op donderdag volledig uit. Volgens burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn brak de brand uit op vier verschillende plekken in de distileerderij Turv. Dat duidt mogelijk op brandstichting.De politie is nog steeds op zoek naar mensen die informatie hebben over de brand. Daarnaast roept het onderzoeksteam mensen op die beeldmateriaal van de brand hebben, dit aan te leveren bij de politie. Dat kan via een speciale pagina op www.politie.nl.