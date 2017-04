FC Groningen houdt AZ op doelpuntloos gelijkspel

Doelman Sergio Padt was de uitblinker aan Groningen kant (Foto: JK Beeld)

FC Groningen heeft zaterdagavond met 0-0 gelijkgespeeld tegen AZ. Doelman Sergio Padt was de grote man aan de kant van de Groningers, hij hield alles tegen. De beste kans van de wedstrijd was voor Ruben Jenssen die voor een bijna leeg doel overschoot.

Niet saai

FC Groningen wist voor de tiende keer op rij niet te winnen en schiet met dit punt niet veel op. Het was absoluut geen saaie wedstrijd in Alkmaar. Het spel golfde op en neer. De eerste kans was voor AZ. Hiariej speelde tekort terug op Padt. Haps speelde hem uit, maar zijn voorzet kwam niet bij een medespeler uit.



Zijnet

In de 25e minuut kwam Mahi gevaarlijk door na een mooie steekpass. Hij ging op Krul af die knap redde. In de nastoot ging het schot van Drost in het zijnet. Op slag van rust hield Padt met knap keeperswerk AZ in twee instanties van het scoren af.



Enorme kans

Na de pauze kreeg Ruben Jenssen een enorme kans. Mahi kwam door over de linkerkant, zijn schot werd gered door Krul waarna de bal voor de voeten van de Noor viel. Hij kreeg de stuiterende bal niet helemaal onder controle en schoot vanaf tien meter voor een praktisch leeg doel hoog over.



Padt redt opnieuw

Invaller Weghorst schoot vijf minuten voor tijd de bal strak in, maar opnieuw was het Padt die de bal met een katachtige reactie uit het doel wist te houden. Uit de resulterende corner wist hij ook een schot van Vlaar te keren. In de slotfase probeerden beide ploegen nog een gaatje te vinden, maar het bleef doelpuntloos in Alkmaar.



Twaalfde

De ploeg van trainer Ernest Faber blijft twaalfde in de eredivisie met 30 punten uit 28 wedstrijden. In deze serie speelde de FC twaalf keer gelijk. Woensdag 5 april wacht de thuiswedstrijd tegen NEC.

Door: RTV Noord Correctie melden