Drost: 'Als we onze kansen benutten ga je wedstrijden winnen'

FC Groningen hield zaterdagavond aan de uitwedstrijd tegen AZ (0-0) een punt over. Het was het twaalfde gelijkspel van de Groningers deze competitie.

Jesper Drost zag dat zijn ploeg grote kansen had om het duel te winnen, maar dat AZ het betere veldspel liet zien. "Als je ziet, onze grote kansen die moeten er gewoon in. In de tweede helft kwam AZ er niet echt meer doorheen. Het was voor ons wel tegenhouden, maar als je op 1-0 voor was gekomen had je deze wedstrijd gewonnen."FC Groningen-trainer Ernest Faber vond dat zijn ploeg met een punt een beloning had gekregen voor hard werken. "Verdedigend stond het prima ondanks wat schoten van AZ," aldus Faber. "Verder goed keeperswerk van Sergio. In de omschakeling hadden we met wat meer slimheid er nog meer uit kunnen halen. Als je de komende twee wedstrijden wint is dit een mooi punt."