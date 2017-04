Lycurgus begint play-offs met moeizame zege

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn de kwartfinale van de play-offs in Houten begonnen met een 3-2 uitzege tegen SV Land Taurus (25-21, 16-25, 18-25, 25-18 en 10-15).

De thuisploeg, die als zevende is geëindigd in de competitie, speelde met veel energie tegen Lycurgus, de nummer drie van de ranglijst, en maakte het de Groningers behoorlijk lastig. Zo moest er een vijfde set aan te pas komen voor de ploeg van coach Arjan Taaij om de zege veilig te stellen.Lycurgus won dit seizoen al drie keer eerder van Taurus. Twee keer voor de competitie (3-2 en 3-0) en een keer in het bekertoernooi (3-0). De return is volgende week zondag 9 april in het Alfa-college Sportcentrum.