Midstars kan play-offs vergeten

De tafeltennissers van Midstars uit Middelstum kunnen na de 4-2 thuisnederlaag tegen Westa een streep zetten door hun ambities om in de play-offs uit te komen. De ploeg van coach Gert Stulp kan zich nu gaan opmaken voor de strijd om lijfsbehoud in de degradatie groep.

Alleen bij een ruime zege had de formatie uit Middelstum nog een kleine kans gehad om uit te komen in de strijd om het kampioenschap. Het liep zaterdag anders tegen concurrent onderin Westa uit Wessem.Colin Rengers begon prima tegen Rino Alberts en kwam met 2-0 in games voor. De zenuwen speelden hem vervolgens parten en hierdoor moest hij met 3-2 de overwinning aan Alberts laten. Dit was een gevoelige mentale tik voor de hele ploeg.Omdat Jan Tammenga tekort kwam tegen Qiang Liu stond het 0-2 voor Westa. Arnoud Meijer zorgde voor het eerste punt voor Midstars, door Ibrahim Yildizar te verslaan, dat bij rust tegen een 1-2 achterstand aankeek.Ook na de pauze was het vrijuit spelende Westa de betere ploeg en liep uit naar 1-4. In de laatste partij van de avond pakte Tammenga nog een belangrijk punt voor de Groningers door in een prachtige wedstrijd Yildizar te kloppen. Midstars blijft in de stand zesde met één punt voorsprong op nummer zeven Westa. De Groningers verzamelden 34 punten uit dertien wedstrijden.Volgend weekend is de laatste ronde in de reguliere competitie waarin Midstars uitkomt tegen nummer vier Scylla. Na dit duel wordt het programma voor de degradatie groep bekend.