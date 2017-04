Amazone Tijhuis wint 29e Grote Prijs Indoor Tolbert

Winnares Anne-Lotte Tijhuis met haar paard Casaktie (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema) Winnares Anne-Lotte Tijhuis met Casaktie (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema)

Amazone Anne-Lotte Tijhuis uit het Overijsselse Langeveen heeft zaterdagavond de 29e Grote Prijs Indoor Tolbert gewonnen. De avond werd ontsierd door een zware valpartij van Margot Norder uit Stadskanaal.

Verwondingen

Norder kwam bij het aanrijden naar de eerste hindernis onder haar paard Destiny terecht. De aanleiding was onduidelijk, maar Destiny begon te stijgeren, met alle gevolgen van dien. Ze moest met onbekende verwondingen in een ambulance afgevoerd worden naar het ziekenhuis.



Barrage

Voor de barrage hadden zich na het basisparcours negen combinaties gekwalificeerd. Anne-Lotte Tijhuis was met haar paard Casaktie foutloos en liet de winnende tijd van 30.58 seconden noteren. Ze ging als negende en laatste van start en besliste zo de wedstrijd op de valreep in haar voordeel.



Tweede en derde plek

De tweede en derde plek werden opgeëist door de winnares van vorig jaar, Chantal Regter uit Assen. Regter kwalificeerde zich met twee paarden voor de barrage. Met Enjoy claimde ze de tweede plaats in 31.74 seconden. Met het paard Quilando werd ze derde in 34.75 seconden.



Vierde

In de barrage bleven uiteindelijk vier combinaties foutloos. Suzanne Tepper uit Holwierde had Fyloma gezadeld en viel net buiten het podium op de vierde plaats.

