Politie houdt twee aanhangerdieven aan

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

De politie heeft twee inwoners van Hoogeveen aangehouden, die verdacht worden van diefstal van een aanhangwagen. Die werd zaterdagmiddag meegenomen bij een bouwmarkt aan de Groningerweg in Stad.

Een bezoeker van de bouwmarkt kwam erachter dat zijn aanhanger was verdwenen. Het winkelpersoneel zag vervolgens op camerabeelden van de parkeerplaats dat die was gestolen en informeerde de politie.



Geen geldig rijbewijs

Ter hoogte van Hoogeveen werd hun auto met daarachter de gestolen aanhanger gesignaleerd, waarna de inzittenden aangehouden werden. De 40-jarige bestuurder bleek bovendien geen geldig rijbewijs te hebben.



Poging tot diefstal

De twee worden ook een verdacht van een poging tot diefstal van een andere aanhanger, eerder op de dag. Dat gebeurde eveneens bij een bouwmarkt in Stad. De diefstal mislukte, omdat de eigenaar op tijd terugkeerde.



De politie verdenkt de twee ook van het stelen van een aanhanger bij een bouwmarkt, halverwege maart.

