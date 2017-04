Rennend over de bodem van het zwembad en het stadhuis

Drieduizend hardlopers renden zondagmorgen over straat en door een aantal gebouwen in de binnenstad van Groningen, tijdens de tweede editie van de Groningen Urban Trail.

Het parkoers van tien kilometer ging door 22 bijzondere locaties.



De lopers renden onder meer over de bodem van openluchtbad De Papiermolen. Waar in de zomer wordt gezwommen, kwamen nu hardlopers voorbij. 'Dit is weer eens wat anders. Echt heel leuk', zegt een van de deelnemers.



Verder voerde het parkoers onder meer door Hotel Prinsenhof, de parkeergarage aan het Damsterdiep, De Oosterpoort, het stadhuis en het Academiegebouw.



'Geweldig'

'Geweldig dat zoveel Groningse locaties hun medewerking hebben verleend', zegt organisator Elske Dijkstra.

